السعودية اليوم / تعليم بيشة يعلن جاهزيته لاستقبال 644 مرشحًا للتدريس



أبها 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة بيشة استعداداتها لاستقبال 268 مرشحًا و 376 مرشحة للوظائف التعليمية الأحد القادم، وإجراء مقابلاتهم الشخصية وتسليم المستندات اللازمة للتعيين.

و تم تجهيز مقر المقابلات للبنين في بيت الطالب و مقر المقابلات للمرشحات في قسم شؤون المعلمات ومسرح الأقسام النسائية.

وأفاد مدير شؤون المعلمين محمد سعد الشمراني أن لجنة الاستقبال برئاسة مدير إدارة التعليم وعضوية المساعد للشؤون المدرسية تواصل متابعتها لخطة الاستقبال والمقابلات الشخصية التي تشارك فيها أقسام شؤون المعلمين والمعلمات، والموارد البشرية والعلاقات العامة والإعلام التربوي في القطاعين، ومنسوبو بيت الطالب، مشيراً إلى أن اللجنة عملت على استقبال المرشحين وتسهيل أمورهم ومقرات إسكانهم.

// انتهى //

22:32ت م

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