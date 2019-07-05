السعودية اليوم / عدد من الجهات الحكومية تنهي يوم غدٍ أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها



مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

تنهي يوم غدٍ السبت عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالبدء فيها منتصف شوال الماضي حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها .

وأشرفت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث اشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام , وزيادة العزل المائي , ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة , وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي و الميزاب , حيث تم باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية حسب التوجيه الملكي الكريم .

من جهته قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين , حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة التي تهتم بأدق التفاصيل و تتم باستخدام احدث التقنيات , ووفق أفصل المواصفات العالمية , تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مؤكدًا سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت لله الحرام و توفير كل ما من شأنة خدمة ضيوف الرحمن .

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية منذ إنشائه تشرف وبتكليف خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالإشراف على عدد من المشاريع المهمة في الحرم المكي والحرم النبوي التي تجري فيها أعمال التوسعة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن و التسهيل عليهم لأداء مناسكهم .

// انتهى//

21:44ت م

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