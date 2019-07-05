بالفيديو.. آراء الجماهير المصرية في مستوى الفراعنة خلال أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت آراء الجماهير المصرية حول مستوى منتخب بلادها، خلال مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، رغم نجاحه في تصدر مجموعته بشكل مثالي، محققا العلامة الكاملة.
منتخب مصر حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف أمام زيمبابوي والكونغو وأوغندا، ليتأهل لمواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ16.
كاميرا "العين الرياضية" تجولت في الشارع المصري لاستطلاع الآراء التي كان بعضها نقداّ لاذعاً لطريقة لعب المدرب المكسيكي خافيير أجيري، بينما أشاد بعضها بما حققه "الفراعنة".
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