قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي في وفاة الأميرة الجوهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى أخيه عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.