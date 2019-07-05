اخبار السعوديه

قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي في وفاة الأميرة الجوهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى أخيه عاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.  

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي في وفاة الأميرة الجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا