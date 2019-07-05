راشد الماجد يطرب جمهور جدة في ليلة استثنائية.. هنا لقطات من الحفل الكبير

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - جدة

“غبت يوم وعذرناك.. وبولهنا انتظرناك.. يا الله ارجع كفايا.. ابصراحة فقدناك”.. هكذا كانت حالة الوله والعشق تجاه نجم الأغنية السعودية وسندباد الغناء راشد الماجد، في حفله الكبير الرائع الذي أقيم في “الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن حفلات موسم جدة، التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات” بعد عام من آخر حفل أحياه في “عروس البحر الأحمر”.

وبحجم الاشتياق وحفاوة الاستقبال، جاء لقاء راشد الماجد بمحبيه ومعجبيه في مدينة جدة، مليئًا بالحب والترحاب والتفاعل والأغاني، بتنوّع مواضيعها وألوانها وحالاتها الموسيقية، في ليلة من العمر لا تنس، أثبت فيها الماجد أنه فعلًا “الرقم الصعب” وقامة فنية كبرى، لاسيما وأن ليلته حققت “ترند” على المستوى السعودي والكويتي والعالمي.

كما نفدت فيها التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، الذي حضره جمهور تجاوز عدده الـ6000 متابع احتشدوا في الصالة المغطاة، هذا عدا عن ملايين المشاهدين الذين رصدوا مجريات هذا الحدث عبر النقل التلفزيوني لقنوات روتانا، ومن خلال الكثير من التطبيقات والحسابات الالكترونية التي رصدت ليلة الماجد الروتانية في “موسم جدة” و”مواسم السعودية”.

ثلاثون أغنية تميزت بالاختيار الدقيق والموزون، غرّد بها راشد الماجد خلال حفله وضمن وصلتين غنائيتين، تخللتهما استراحة قصيرة. كان بين هذه الأغاني: “وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي (أنت الدنيا)، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ما جاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم” وغيرها.

كما قدم “أبو طلال” أغنيتين وطنيتين هما “عاش سلمان”، وبالإنجليزية “كلنا محمد بن سلمان” واصفًا الأخيرة برسالة من الشعب السعودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وضجت الصالة بالهتاف والتصفيق تفاعلًا مع العملين الوطنيين، حبًّا واحترامًا وتقديرًا لشخصي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وكان راشد الماجد وهو في طريقه للمسرح، قد التقى بالكثير من أهل الإعلام ومشاهير السوشيال ميديا، فرحب بهم وأثنى على دورهم والابتسامة تغمر وجهه ترحابا، وأجاب على بعض أسئلتهم، حيث رد على سؤال مفاده: المملكة تشهد هذا العام حراك فني كبير، يستضيف فنانين سعوديين وخليجين وعرب، كيف ترى هذه التظاهرة؟، وأجاب: “إنها تظاهرة غير مسبوقة، وإن شاء الله يكون كل موسم من مواسم المملكة العربية السعودية أجمل من الآخر، وهذا التنافس هو في سبيل بهجة وسعادة الجمهور”.

من جانبه، قال سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات”: “النجاح الكبير الذي حصده حفل المطرب المتميز راشد الماجد هو تأكيد على الريادة السعودية لسوق الحفلات الغنائية، والسياسة الناجحة التي وضعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة للترفيه”، لدرجة أن كل المطربين ونجوم الغناء والفن العرب والأجانب باتوا طامحين لملاقاة الجمهور السعودي في حفلات مواسم السعودية بمدنها المختلفة، كما أن أنظار أهل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، باتت منصبة نحو الحفلات السعودية والفعاليات الترفيهية. وليس غريبًا على النجم راشد الماجد هذا التألق والإبداع، وأن يحصد هذا النجاح والحب في ليلة ستسجل في تاريخه الفني.

وفي تصريحات إعلامية، كشف سالم الهندي بعضًا من كواليس تحضيرات روتانا لحفل راشد في “موسم جدة”، قائلًا: “أكثر من 200 شاب وفتاة سعوديين عملوا معنا في تنظيم هذا الحفل الكبير، وشكرًا لفريق روتانا المحترف الذي قدم خبرته في مثل هذا الحدث، واستثمر حماسة هؤلاء الشباب حتى جاء توظيفهم بالشكل الإيجابي الذي شعر به وأثنى عليه الجمهور السعودي الراقي الذي حضر الحفل”.

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وختم بقوله: “نحن في روتانا مستعدون ولنا الفخر للدخول في أي مشروع دعمًا للترفيه ومواسم السعودية”.

الجدير ذكره، أنه ضمن حفلات “موسم جدة” القادمة، سيقام يوم 19 يوليو المقبل حفلًا من تنظيم وإشراف روتانا، وذلك في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية سيجمع برنس الغناء ماجد المهندس والمطربة السعودية الشابة داليا مبارك.

أيضًا ضمن أجندة “حفلات صيف الباحة”، تتولى روتانا الإشراف والتنظيم لحفلي، يوم 10 يوليو الذي يجمع: أنغام و”فنان العرب” محمد عبده. ويوم 11 يوليو الذي يجمع أصالة نصري وعبادي الجوهر.

كما تتولى روتانا ضمن “حفلات صيف أبها” الإشراف والتنظيم لحفلي، يوم 12 يوليو الذي يجمع فنان العرب محمد عبده وفارس مهدي، ويوم 21 يوليو الذي يجمع ماجد المهندس ونجوى كرم.