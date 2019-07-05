2019-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الخبير المناخي زياد الجهني، موجة حارة خلال الأسبوع المقبل، بدرجات تلامس حاجز الـ50 درجة خاصة في المناطق المطلة على الخليج العربي.

واختصر الجهني توقعاته لدرجات الحرارة خلال أيام هذا الأسبوع بقوله: إنه صيف لاهب خاصة على شرق المملكة.

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في وقت سابق، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ‏اليوم الجمعة: إنه خلال هذه اللحظات فإن الشمس تكون في أبعد نقطة لها من الأرض بما يُسمّى بالأوج الشمسي.

وأضاف الزعاق أن الشمس تبعد حاليًّا بمسافة 15210428 كم في تمام الساعة 1:12 صباحًا؛ فهي تكون قريبة في الشتاء وبعيدة في الصيف.

وأوضح أن حرارة الشمس يتحكم فيها زاوية سقوط أشعتها وليس البعد؛ ففي الصيف تكون عمودية، والشتاء مائلة.