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العثور على جثة بطل المملكة في الغوص بسام بخيت بعد نزوله البحر أمس
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
عثر حرس الحدود، بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ في جدة، على جثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت.
وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، فُقد بطل المملكة في الغوص الحر باسم بخيت عقب نزوله للبحر أمس الخميس.
ونشرت إمارة مكة صورًا من عملية العثور على جثة باسم بخيت.
وكانت الجهات المعنية وفرق الإنقاذ قد أوقفت أمس الخميس البحث عن الغواص المفقود بسام بخيت أمام شاطئ بهادر بجدة؛ نظرًا لصعوبة البحث ليلًا، ثم استؤنف فجر اليوم الجمعة.
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