تعليم مكة المكرمة يستعد لاستقبال 19 طالبًا وطالبة من حماة الوطن

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - واس

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لاستقبال 19 طالبًا وطالبة من سفراء حماة الوطن بمنتصف الشهر الحالي لمدة أسبوع, وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم مع أحداث عاصفة الحزم 1436 هـ التي هدفت إلى تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن, وأصبحت مشروع بالمرحلة الثانية بمسمى “سفراء الأمل”، وأُطلق عليها في المرحلة الثالثة “سفراء العزم”، والمرحلة الرابعة “سفراء الظفر “والمرحلة الحالية “حماة الوطن” روادها هم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الوطن وبناتهم، حيث يقوم السفراء ومرافقيهم بزيارات للأندية الموسمية وأندية الحي يبثون خلالها مشاعرهم وينقلون تجاربهم، ويتبادلون الآراء والأفكار مع أقرانهم في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني : إن تعليم مكة المكرمة أنهى الاستعدادات كافة وجاهزيته لهذا الاحتفاء بأبنائنا وبناتنا سفراء حماة الوطن من خلال عقد عدة اجتماعات مرحلية للاستعداد بدأت باستعراض تشكيلات اللجان وأبرز المهام ومدى الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث الذي تشرفت مكة المكرمة في احتضان مراحله المتعددة والآن تستقبل مرحلة “حماة الوطن” بمنتصف شهر ذي القعدة الحالي لمدة أسبوع من محافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم وراحتهم وإعداد البرامج التي تثري وتضيف لهم، إضافة إلى الزيارات الحضارية والتعليمية وزيارة الأندية الموسمية.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء حماة الوطن “التوجيه والإرشاد – النشاط الطلابي – العلاقات والإعلام التربوي”, سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

من جهتها أنهت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين والبنات بتعليم مكة الاستعدادات كافة لاستقبال حماة الوطن, وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية زمنية للمشروع وجدول زمني للزيارات الخاصة بسفراء وسفيرات “حماة الوطن” التي تشمل زيارة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ولمدير التعليم بالمنطقة, جامعة أم القرى وعدد من المدارس المتميزة وأندية الحي والأندية الموسمية.