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الان تتابع صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز في المسجد الحرام (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى مستشار خادم الحرمین الشريفین أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل، والأمیر عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلیة صلاة الجنازة، بعد مغرب الیوم في المسجد الحرام على الأمیرة الجوھرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة الأمیر سعود بن نايف.
كما أدى الصلاة على الفقیدة الأمیر مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وعدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء ووكیل الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وجمع من المصلين.
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