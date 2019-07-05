الان تتابع العثور على جثمان الغواص المفقود بسام بخيت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمكنت فرق البحث والإنقاذ، من العثور على جثة بطل السعودية في الغوص بسام بخيت، الذي فقد عقب نزوله للبحر بهدف التدريب على الغوص لأعماق بعيدة، على أمل المشاركة في منافسات مسابقة الغوص الحر التي تقام ضمن موسم جدة في أبحر.
وتوقفت أعمال البحث عن بسام البخيت مساء أمس لصعوبة البحث ليلاً في البحر، فيما عادت عمليات البحث صباح اليوم لتعثر عليه بالقرب من المكان الذي نزل للغوص فيه.
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