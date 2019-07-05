التجارة تدعو الخريجين والخريجات لشغل 114 وظيفة إدارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة التجارة والاستثمار الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 114 وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للراغبين في التقدم إليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ عند الـ12 صباح الأحد المقبل، على أن يكون الانتهاء الـ12 مساء الخميس المقبل، عبر منظومة جدارة.

بينت أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين) من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يعترض ليتسنى دراسة اعتراضه من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مشيرة إلى أنه سيجري استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، والاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب، فيما يشترط حضور اختبار القدرة المعرفية للرجال على المراتب السادسة والسابعة، كما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية.