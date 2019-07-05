مناقشة تنفيذ المراحل المتبقية لمشروع مياه تبوك الشامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت ورشة عمل نفذتها المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك أمس الأول، تحت عنوان «الهندسة القيمية» بحضور مديرها المهندس صالح الشراري والقائمين بأعمال دراسة وتصميم مشروع مياه تبوك الشامل، المراحل المتبقية من المشروع، وذلك بفندق هيلتون جارد إن بتبوك.

وطرحت خلال الورشة التي استمرت على مدى خمسة أيام 42 فكرة للارتقاء بمشروع مياه تبوك الشامل ومحطات تحلية المياه المالحة في محافظات المنطقة، والتي تضمنت البدائل للمشروع من وجهة النظر الفنية والمالية، وتقليل تكلفة تنفيذ عناصر المشروع المختلفة.