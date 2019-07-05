السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - وادي الدواسر تشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر في الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية حاليا للمشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وذلك بمعسكرها الرئيس في مشعر عرفات التي تستمر حتى الاثنين المقبل، ويشارك فيها 100 قائد كشفي ورائد عشيرة من مختلف قطاعات الجمعية. وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم آل غانم أن المشاركين سيتلقون مجموعة من الجلسات التدريبية والتطبيقات العملية، التي تشتمل على تدريب عملي للإرشاد باستخدام خرائط مشعري منى وعرفات، والتعريف بنظام التسمية والترقيم والإرشاد، وآلية المسح، وتطبيق ميداني للمسح في مشعر عرفات، وتطبيق للإرشاد في مشعر منى.



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كانت هذه تفاصيل خبر كشافة تعليم «الوادي» يتدربون على مسح مشعري منى وعرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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