أكاديمية روسية تمنح العثيمين الدكتوراه الفخرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منحت الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية شهادة الدكتوراه الفخرية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأكاديمية أمس الأول بالعاصمة الروسية موسكو، وسط حضور دبلوماسي وطلبة العلوم السياسية وأعضاء التدريس في الأكاديمية.

ونوه رئيس الأكاديمية البروفيسور يفجينى بيرتوفيتش باجانوف، بالدور الذي تؤديه منظمة التعاون الإسلامي في التقريب بين الشعوب، وسعيها الدائم لدعم وتعزيز السلام في العالم.

من جهته ثمن العثيمين منحه الشهادة من الأكاديمية العريقة، مشيدا بما قدمته الأكاديمية طوال تاريخها في تخريج آلاف الدبلوماسيين حول العالم، وكذلك منحها الشهادة الفخرية لعدد من القادة ووزراء الخارجية وبعض السياسيين في دول العالم.

وألقى العثيمين محاضرة في مقر الأكاديمية بالعاصمة موسكو، تناولت عمل منظمة التعاون الإسلامي، والإجراءات التي يستند عليها عملها، وكذلك سعيها في نشر وسطية الإسلام والاعتدال، وبرامجها لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب، إضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الدول الصديقة، منها روسيا الاتحادية.