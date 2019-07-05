إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنظم جامعة الملك سعود، ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، غدا حفلا رسميا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضح المشرف على المركز الدكتور عبدالله السبيعي أن الجائزة توزعت على 8 فائزين، ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتوراه، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من جامعات سعودية، منها جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وعد منح الجائزة لطلاب الدراسات العليا دعما وتشجيعا لطلاب الدراسات العليا، وتحفيزا لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.