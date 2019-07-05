الهلال يفاوض إيدنيلسون وعينه على الرأس الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أجل نادي إنترناسيونال البرازيلي مفاوضاته مع لاعبه إيدنيلسون لتجديد عقده، لحين معرفة مصير المفاوضات القائمة مع نادي الهلال بشأن استعارة خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى نهاية الموسم الجديد، مع إمكانية شراء بطاقة اللاعب الدولية في حال بروزه مع الفريق الذي ما زال مصرا على كسب خدمات اللاعب، على الرغم من تمسك النادي البرازيلي بلاعبه بعد أن قدم الهلال عرضه الثالث، وسط رغبة المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوسيسكو في التعاقد مع لاعب محور بمواصفات ومزايا إيدنيسلون.

في الوقت نفسه كشفت صحيفة pro sport الرومانية وجود رغبة هلالية في التعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر وفريق بارتيزان الصربي ريكاردو جوميز.

من جهة أخرى تواصل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مع عدد من لاعبي الفريق الدوليين المعتزلين للاستنارة بآرائهم ومعرفة مقترحاتهم القابلة للتطبيق خلال فترة رئاسته للنادي، والتي تمتد حتى 2022.