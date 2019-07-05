اختتام دورة القرعاوي العلمية بصامطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان اختتمت دورة عبدالله القرعاوي العلمية الخامسة والعشرون التي نظمها المكتب التعاوني بمحافظة صامطة. وأوضح رئيس المكتب التعاوني محمد المدخلي أن هذه الدورات بلغت 280 دورة متنوعة في تسعة فروع استهدفت المبتدئين والدعاة والصم والجاليات والدوائر الحكومية، واستفاد منها قرابة 1542 مشاركا ومشاركة. وأشار المدخلي إلى أن الدورات العلمية الدعوية تطرقت إلى العديد من الموضوعات والدروس منها الاعتزاز بهذا الدين وتربية النشء عليه والعمل به وأهمية شكر النعم ودروس في العقيدة والأمن الفكري والحذر من الأفكار الدخيلة والتنظيمات الإرهابية، كما وزع خلال الدورة ألفا كتاب على المستفيدين من الرجال والنساء.



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