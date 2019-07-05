«فنون الطائف» تثري الحراك الثقافي ببرامج متنوعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالطائف البرنامج الصيفي للفعاليات الثقافية والفنية التي ستقيمها في مقر الجمعية خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2019، والمتضمنة مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي أن البرنامج يهدف إلى إثراء الحراك الثقافي والفني بالطائف ودعم المواهب وصقلها، إضافة إلى دعم السياحة الثقافية التي امتازت بها المحافظة.

وبين أن الفعاليات الثقافية الصيفية تتضمن برنامج القراءة للجميع التي تحتوي على عدد من الإصدارات الأدبية، كما تشمل أمسيات شعرية وقصصية ومحاضرات، وجلسات موسيقية، وعرضا مسرحيا، إضافة إلى ورشة الرسم الحر التفاعلي والخط العربي وورشة التصوير الفوتوجرافي وعروضا فلكلورية يقدمها عدد من الفرق الشعبية.