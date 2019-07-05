وصول 367 حاجا باكستانيا إلى المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

وصل 367 حاجا باكستانيا إلى المدينة المنورة أمس الأول، فيما تواصل الخطوط الجوية السعودية نقل آلاف الحجاج من باكستان من خلال 35 رحلة جوية، بينما تنقل الخطوط الباكستانية بقية الحجاج عبر 72 رحلة جوية.

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وأعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي وجدها حجاج باكستان لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب على المملكة.

وكان السفير راجا إعجاز والمدير العام للحج الدكتور ساجد يوسفاني ضمن المسؤولين الموجودين في المطار لاستقبال الحجاج الباكستانيين الذين قدموا ضمن الدفعة الأولى لمبادرة طريق مكة التي دشنت في وقت سابق بباكستان.

ونوه إعجاز بالخدمات التي قدمتها الجهات السعودية المشاركة في المبادرة، حيث جرى تفويج حجاج بلاده فور وصولهم إلى الحافلات استعدادا للنقل إلى مقار إسكانهم في المدينة المنورة.