شراكة سعودية إندونيسية لتعزيز التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى أمس الأول مذكرتي تعاون مع شركتي ترافيلوكا «Tarveloka» وتوكوبيديا «Tokopedia» الإندونيسيتين، بهدف دعم وتطوير مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات لتمكين ريادة الأعمال الرقمية، بما يساهم في دفع عملية التنمية والتطوير في السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ووقع مذكرتي التعاون من جانب شركة «وادي مكة للتقنية» رئيسها التنفيذي الدكتور فيصل علاف، فيما وقعها من جانب شركة «ترافيلوكا»رئيسها التنفيذي فيري أوناردي، ومن جانب شركة «توكوبيديا» رئيس مجلس الإدارة ليونتينوس ألفا إديسون.

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يأتي ذلك كإحدى الثمار السريعة للاتفاقية التي وقعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع نظيرتها الإندونيسية، بهدف تمكين الشركات التقنية السعودية والإندونيسية من عقد شراكات وتحالفات قوية تفتح الباب أمامهم للعمل والاستثمار سويا في هذا المجال الحيوي المهم.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل علاف أن هاتين المذكرتين ستعملان على صياغة مظلة شراكة وتعاون بين وادي مكة والشركتين الإندونيسيتين للتعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطمح وبالشراكة مع القطاع الخاص لبناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي، وتزيد فرص العمل النوعية مما سيرفع الإنتاجية الوطنية ‏وينمي المحتوى المحلي التقني، ويساهم في بناء قطاع تكنولوجيا بمستوى عالمي تنافسي يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من أهداف المذكرتين: