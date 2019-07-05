رغم المنع .. مخابز تصر على كراتين التميس والنايلون في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

على الرغم من تأكيدات أمانة محافظة الطائف في فترة سابقة للعاملين في المخابز العادية ومخابز التميس على عدم استخدام أكياس البلاستيك وقطع الكرتون والاكتفاء بالأكياس الورقية، لا تزال بعض المخابز تستخدم الأكياس البلاستيكية وقطع الكرتون في نقل وحمل وحفظ الخبز أو التميس الساخن.

وخلال جولة للصحيفة على عدد من المخابز في الطائف رصدت تجاوزات العاملين فيها، فما زال بعضها يستخدم الأكياس البلاستيكية خاصة مخابز التميس، كما رصدت تجاوزات العاملين في هذه المخابز بجمع قطع من الكراتين من أماكن مجهولة المصدر ووضعها في بجانب طاولة استلام التميس، إضافة إلى أن العامل يؤدي مهام عدة كالعجن، والتجهيز، ومحاسبة الزبائن في آن واحد، دون أي احتياطات صحية.

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من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالأمانة إسماعيل إبراهيم لـ «مكة» أن الأمانة تمنع تلك التجاوزات، مشيرا إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على 54 مخبزا، وإغلاق 6 مخابز غير ملتزمة بالاشتراطات.

وأضاف أن مراقبي البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لاحظوا أن بعض مرتادي المخابز يطالبون بتوفير أكياس بلاستيكية رغم معرفتهم بأضرار حفظ الخبز الساخن داخلها.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الأمانة للحفاظ على صحة المستهلك، والإبلاغ عن أي ملاحظات بالمخابز ومحلات بيع التميس، حيث تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر غرفة العمليات ونقلها لفرق الرقابة الميدانية لمباشرتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء شددت على أهمية تجنب الممارسات الخاطئة في حفظ الأغذية، مثل تعبئة الأغذية الساخنة كالخبز في أكياس بلاستيكية، مما يؤثر سلبا على صحة الإنسان، مؤكدة ضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة الأغذية قبل وضعها في أكياس بلاستيكية مخصصة لهذا الغرض.