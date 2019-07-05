افتتاح جزئي لدائري مكة الرابع في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين لم تتبق سوى 9 كلم على الانتهاء من كامل مشروع الطريق الدائري الرابع في العاصمة المقدسة، إلا أن هناك عوائق تعترض الجزء المتبقي هذا العام، ليستفاد منه بالكامل خلال العام المقبل، فيما تسعى الأمانة إلى افتتاح جزء من الطريق للاستفادة منه خلال موسم الحج الحالي.

وأكدت معلومات حصلت عليها «مكة» أن أجزاء من الطريق المتبقي في الدائري الرابع جرى الانتهاء منها، فيما تبقت أجزاء أخرى تعترضها عوائق كعبارات السيول والكهرباء ووسائل السلامة.

وأشارت إلى أن الوصلة المتبقية من المشروع يعمل على تنفيذها عدد من المقاولين، بعضهم لديه مشاكل في تنفيذ المشروع، مؤكدة أن العمل جار على معالجة جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ الطريق لاستكماله والاستفادة منه بالكامل.

ولفتت إلى أن الأمانة تعمل جاهدة مع المقاولين المنفذين للمشروع من أجل افتتاح الجزء المتبقي ولو باتجاه واحد خلال موسم حج هذا العام، ليستفيد منه الحجاج المتوجهون من المشاعر المقدسة إلى طريق المدينة المنورة بشكل مباشر دون الدخول إلى داخل مكة.

طريق الدائري الرابع:

65 كلم إجمالي طوله

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- يمتد من طريق السيل إلى حي العوالي

4 حارات لكل اتجاه

جزيرة وسطية بعرض 20 م

100م العرض الإجمالي للطريق

عوائق تعترض الجزء المتبقي من الطريق:

01 عبارات السيول

02 خطوط الكهرباء

03 حمايات الطريق