القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكما عاما لكومنولث أستراليا.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد الجنرال هيرلي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكما عاما لكومنولث أستراليا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.