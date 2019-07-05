، "برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحد ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من بعد غد الأحد.
وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم البقي - محمد اليامي - يزيد البكر - سعيد المولد - عبدالله حسون - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - محمد البصاص - عبدالله خطيب - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - أدريان سانتوس - حسين عبدالغني - خالد البركة - هاني الصبياني - يوسف الحربي - نوح الموسى - عمر الزيني - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - سلطان مندش - عبدالرحمن غريب - مصطفى البصاص - علي الأسمري - سلمان المؤشر - عمر السومة - مهند عسيري - عثمان الحاج - دجانيني تفاريس.
"برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من بعد غد الأحد.
وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم البقي - محمد اليامي - يزيد البكر - سعيد المولد - عبدالله حسون - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - محمد البصاص - عبدالله خطيب - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - أدريان سانتوس - حسين عبدالغني - خالد البركة - هاني الصبياني - يوسف الحربي - نوح الموسى - عمر الزيني - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - سلطان مندش - عبدالرحمن غريب - مصطفى البصاص - علي الأسمري - سلمان المؤشر - عمر السومة - مهند عسيري - عثمان الحاج - دجانيني تفاريس.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
09:33 PM
اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو، قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من بعد غد الأحد.
وضمت قائمة الأهلي 31 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس - ياسر المسيليم - باسم البقي - محمد اليامي - يزيد البكر - سعيد المولد - عبدالله حسون - محمد آل فتيل - معتز هوساوي - محمد البصاص - عبدالله خطيب - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - أدريان سانتوس - حسين عبدالغني - خالد البركة - هاني الصبياني - يوسف الحربي - نوح الموسى - عمر الزيني - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري - سلطان مندش - عبدالرحمن غريب - مصطفى البصاص - علي الأسمري - سلمان المؤشر - عمر السومة - مهند عسيري - عثمان الحاج - دجانيني تفاريس.
، "برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "برانكو" يعلن قائمة لاعبي الأهلي لمعسكر النمسا.. المغادرة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.