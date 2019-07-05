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أزالت أمانة الباحة السواتر والأروقة التي كانت تُستخدم لحجز الإطلالات المميزة في متنزه رغدان؛ وذلك في تجاوب مع تقرير "الخليج 365" بعنوان "شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟".
وباشرت الجهات ذات العلاقة عددًا من المواقع، وسحبت الأروقة، وأزالت الفرشات المتهالكة التي كانت تُستخدم لحجز المواقع دون أن يوجد أحدٌ بداخلها.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها ظاهرة حجز عدد من المواقع أيامًا معدودة بوضع سواتر وأروقة؛ ليبقى الموقع محجوزًا لهم في أي وقت يحضرون فيه إلى المتنزه.
شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟
شاهد .. أمانة الباحة تزيل الأروقة والفرشات بمتنزه رغدان
أزالت أمانة الباحة السواتر والأروقة التي كانت تُستخدم لحجز الإطلالات المميزة في متنزه رغدان؛ وذلك في تجاوب مع تقرير "الخليج 365" بعنوان "شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟".
وباشرت الجهات ذات العلاقة عددًا من المواقع، وسحبت الأروقة، وأزالت الفرشات المتهالكة التي كانت تُستخدم لحجز المواقع دون أن يوجد أحدٌ بداخلها.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها ظاهرة حجز عدد من المواقع أيامًا معدودة بوضع سواتر وأروقة؛ ليبقى الموقع محجوزًا لهم في أي وقت يحضرون فيه إلى المتنزه.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
09:31 PM
في تجاوب مع "الخليج 365" بعد حجز الإطلالات في الغابة
أزالت أمانة الباحة السواتر والأروقة التي كانت تُستخدم لحجز الإطلالات المميزة في متنزه رغدان؛ وذلك في تجاوب مع تقرير "الخليج 365" بعنوان "شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟".
وباشرت الجهات ذات العلاقة عددًا من المواقع، وسحبت الأروقة، وأزالت الفرشات المتهالكة التي كانت تُستخدم لحجز المواقع دون أن يوجد أحدٌ بداخلها.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها ظاهرة حجز عدد من المواقع أيامًا معدودة بوضع سواتر وأروقة؛ ليبقى الموقع محجوزًا لهم في أي وقت يحضرون فيه إلى المتنزه.
، شاهد .. أمانة الباحة تزيل الأروقة والفرشات بمتنزه رغدان ،
المصدر : الخليج 365
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