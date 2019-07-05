، انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرج ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500 متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.
وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء" التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.
وأشار المدير العام لشركة راما الأستاذ مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500 متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.
وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء" التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.
وأشار المدير العام لشركة راما الأستاذ مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
08:08 PM
شملت لوحات وطنية وعروضًا ولوحات فنية وغيرها
انطلقت باكورة فعاليات هيئة الترفيه الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500 متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.
وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها، تنوعت بين الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى "المطاعم والأسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء" التي أنشئت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.
وأشار المدير العام لشركة راما الأستاذ مثيب المعاوي، إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
، انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات الترفيه في بيشة وسط حضور أكثر من 1500 متفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.