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"الصحة" تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج هذا العام

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محمد بن مسعود - الدمام - نصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية

أكدت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام١٤٤٠ه من الداخل والخارج بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية، وجدّدت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

وأوضحت الصحة أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

"الصحة" تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج هذا العام

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-05

أكدت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام١٤٤٠ه من الداخل والخارج بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية، وجدّدت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

وأوضحت الصحة أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

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05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440

07:58 PM

اخر تعديل

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440

08:43 PM

نصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية

أكدت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام١٤٤٠ه من الداخل والخارج بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية، وجدّدت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

وأوضحت الصحة أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

، "الصحة" تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365

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