دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من طن وربع من مخدر الحشيش

نجحت قوات حرس الحدود، في إحباط محاولة لتهريب أكثر من طن وربع الطن من مادة الحشيش المخدر، بينما أكدت إدارة القوات، أنَّ رجال حرس الحدود سيتصدون، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة إلى شباب الوطن.

وعبر الصفحة الرسمية على «تويتر»، قال حرس الحدود: رجالنا في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) يحبطون محاولات لتهريب أكثر من طن وربع الطن من مادة الحشيش المخدر.

وقد تمكَّنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، من إحباط تهريب 1367 كيلوجرامًا من الحشيش عبر الحدود البرية والبحرية لجنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني: إنَّ المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1367 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المقدم القريني، أنَّه تمَّ إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تمَّ ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا أنَّ رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.