تقرير: 17 ألف وظيفة شاغرة في “البلدية والقروية”.. والوزارة: “شغلها متعذر”

أظهر التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وجود 17 ألف وظيفة شاغرة في الوزارة والجهات التابعة لها، منها 10.9 ألف وظيفة على السلم العام. وذكر التقرير الذي سيعرض للمناقشة في مجلس الشورى الثلاثاء المقبل وفقا لـ”الرياض”، أن شغل كثير من هذه الوظائف متعذر، كونها في مستويات وظيفية أعلى من مستوى الدخول، كما أنه لا يوجد مستحق للترقية عليها أو راغب في النقل لها.
ويصوت المجلس في جلساته الأسبوع المقبل على عدة توصيات منها تشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة لمنع عرض الهابطة منها أو التي تسيء للمملكة، وتنظيم الفحص الدوري للمركبات، وتعديل نظام الكليات العسكرية.
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