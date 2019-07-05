بالصور.. محافظ بيش يتقدم المصلين على الشهيد الجندي أحمد مضيع

أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على الشهيد الجندي أحمد عيسى مضيع البيشي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، بجامع ابن تيمية بمركز مسلية بالمحافظة.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لذوي الشهيد.

كما نقل المحافظ تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لذوي وأسرة الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وحضر الصلاة على الشهيد رئيس مركز مسلية إبراهيم هادي الشعبي ومدير شرطة بيش المقدم مجدي الحازمي وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنطقة.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

يذكر أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة مزودة بكل الإمكانات اللازمة لذلك من الأسلحة والعتاد المتطور، فضلًا عن حرصها على استمرار التدريب الفعال على أحدث الأساليب القتالية حيث تنفذ من وقت لآخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي، وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة.