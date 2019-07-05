«تعليم مكة» تُطلق مشروع حاضنة الأعمال بدءًا من العام الدراسي المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الموهوبين، إطلاق مشروع حاضنة الأعمال، بدءًا من العام الدراسي المقبل 1440 - 1441 هـ.

وأوضح مدير عام تعليم مكة المكرمة المكلف، الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، أنه سعيًا من إدارة تعليم مكة لمواكبة رؤية المملكة 2030، جاءت فكرة «حاضنة الأعمال» لتسويق مشاريع الطلبة الموهوبين وذوي الأداء المميز، وتحويلها من بحوث وأفكار علمية إلى واقع ملموس يدر الربحية، ويخلق فرص العمل للجميع.

وأضاف الزهراني، أن الفكرة هدفها التعريف بمفهوم ريادة الأعمال والإبداع والاختراع وتشجيع المشاريع المستقبلية، وتوفير ثقافة ريادة الأعمال‏، وتنمية قدرات العناصر الريادية ‏لتمكينهم من إدارة ‏المنشآت بنجاح ‏في بيئة إيجابية تحتضن ‏الأفكار الإبداعية والأعمال ‏الرائدة للطلاب ‏والطالبات، وتمكين جيل ‏قادر على توفير فرص عمل استثمارية.

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وبيَّن الزهراني، أن الإبداع والتميز في تعليم وتطوير جيلٍ مثقف وتشجيعه على الإبداع والابتكار ربح كبير، لافتًا إلى أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي من كونها المحرك الأساسي لاقتصاد العالم؛ حيث تُشكل ما نسبته 80% تقريبًا، وهو ما ركزت عليه المملكة لتحقيق رؤيتها 2030م.

وأكد مدير عام تعليم مكة المكرمة المكلف، أن «حاضنة الأعمال» تستوعب جميع مجالات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الـ15 لتوطين اختراعات ومشاريع الطلبة الابتكارية، كما تعمل على تكوين فريق للقيام بدراسة المشاريع والابتكارات واختيار المشاريع الناجحة، التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.

واستكمل الزهراني، أن حاضنة الأعمال تتضمن تقديم دورات مكثفة للمجتازين، مع تقديم استشارات قانونية- تجارية- صناعية، وتنفيذ دورات لدراسة الجدوى ودورات بمفهوم اختيار المشاريع، وأخرى مماثلة لبدء المشاريع ومثلها لمعرفة المخاطر والعقبات، وكذلك إقامة دورات مالية ومحاسبة، بالإضافة إلى تأهيل المبتكرين وأصحاب المشاريع إلى حاضنة حكومية لاحتضان وتمويل وعمل استشارات مكثفة.