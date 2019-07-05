السعودية اليوم / اختتام برنامج صحة الفم والأسنان بالمنطقة الشرقية



الدمام 02 ذو القعدة 1440 الموافق 05 يوليو 2019 واس

اختتم مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام البرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان الذي نظمه بالشراكة مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية واستمر لمدة الشهرين واستهدف جميع الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز ، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام الوحدات .

وألقى مساعد مدير المركز عمر بن حسن آل ربيع، كلمة شكر فيها القائمين على البرنامج ، مثمناً الدور الذي يقومون به لخدمة الأبناء وصبرهم على تقديم الخدمات للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، داعياً أن تستمر هذه الشراكة وأن ينفذ هذا البرنامج بشكل دوري لما له أثار إيجابية على صحة الأسنان للمستفيدين بالمركز.

من جانبها نوهت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع لتنمية بالشرقية ابتسام الحميزي في كلمنها برعاية حكومتنا الرشيدة للأشخاص ذوي الإعاقة والدعم اللا محدود من سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين والارتقاء بالعناية بهم، لافتة النظر إلى أن هذه المبادرة تحقق مبدأ التكامل بين الجهات الحكومية بما يخدم المستفيدين من خدمات الوزارة، مقدمة شكرها لإدارة المركز على جهودهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين.

وشارك في تقديم هذا البرنامج تسعة من الاخصائيين من وزارة الصحة قدموا خلال الشهرين عدد الإجراءات والعلاجات للأبناء كفحص الأسنان والتثقيف وتدريب الفنيين وفرز الحالات التي تحتاج لعلاج الأسنان من حشوات أو خلع أو تركيبات وتحويلها إلى مجمع الدمام الطبي، إضافة إلى عمل العلاج اللازم من إزالة الجير وعلاج اللثة لمرضى الشلل الرباعي دون اللجوء للتخدير الكامل حيث يتم العلاج والمريض في سريره من خلال العيادة المتنقلة .

واختتم البرنامج بجولة تعريفة لأقسام ووحدات المركز وذلك بعد تكريم المشاركين والمشرفين على البرنامج.

// انتهى//

20:41ت م

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