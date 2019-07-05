2019-07-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بولتون لموقع “بريتبارت”، اليوم الجمعة، أن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران.

Advertisements

وأكد بولتون أنه وفقًا للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، والتي انخفضت إلى 5 استثناءات في وقت سابق.

ووفقًا لبولتون، تقوم الحكومة الأمريكية حاليًّا بمراجعة الاستثناءات الأخرى وإمكانية إلغائها.

ورأى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن قرار السلطات الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووي يعتبر مؤشرًا على فعالية “حملة الضغط القصوى” من قبل الحكومة الأمريكية.

ولفت بولتون إلى أن إيران مع زيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب، أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم وإستراتيجي بالتخلي عن إنتاج الأسلحة النووية.