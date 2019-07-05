2019-07-05

عزاء والدة سعود بن نايف في قصر الأمير نايف بجدة غدًا

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يقام عزاء الأميرة الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف، في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء في محافظة جدة.

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ويبدأ العزاء من يوم غدٍ السبت ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من بعد صلاة المغرب، وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية، وعزاء النساء من البوابة الشمالية.

ويمكن معرفة موقع العزاء عبر رابط خرائط جوجل على الرابط هنا