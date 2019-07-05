2019-07-05

كيفية إعادة إنشاء كلمة مرور على منصة أبشر بعد الرابط الجديد؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد الإعلان عن رابط منصة أبشر الجديد، الذين تم بدء العمل به اعتبارًا من اليوم الجمعة لخدمة أكثر من 12 مليون مستفيد، تساءل البعض بشأن طريقة إعادة إنشاء كلمة المرور الخاصة بهم على الموقع الجديد.

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وبحسب ما ذكرت منصة أبشر هناك بعض الخطوات الواجب تنفيذها لإعادة إنشاء كلمة المرور:

اختر تسجيل دخول. اختر إعادة إنشاء كلمة المرور. أدخل اسم المستخدم. أدخل رقم هويتك ثم محتوى الصورة الرمزية. أدخل رمز التفعيل المرسل إلى جوالك ورقم الهوية. أدخل كلمة المرور الجديدة مع مراعاة شروط إدخال كلمة المرور الموجودة يسار الشاشة. أكد كلمة المرور. أجب على السؤال السري.

أما في حال عدم التمكن من إتمام الخطوات السابقة، فيتوجب على المستفيد مراجعة أقرب مركز تفعيل لإعادة إنشاء كلمة المرور.

وأعلنت المنصة عن رابط أبشر الجديد هنا اعتبارًا من اليوم.