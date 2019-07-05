هنا رابط أبشر الجديد

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منصة أبشر عن رابط جديد للعملاء اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقالت أبشر: اليوم سيصبح الوصول إلى جميع خدمات المنصة عبر الموقع الجديد فقط على الرابط: هنا

ويخدم رابط أبشر الجديد أكثر من 12 مليون مستخدم، فيما ينقسم إلى جزأين، الأول أبشر أفراد، وأبشر أعمال.

وأجابت منصة أبشر عن بعض الأسئلة، ومنها:

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كيف يمكنني تغيير البريد الإلكتروني الذي سجلت به في البوابة؟

أرجو اتباع الخطوات التالية لتغيير البريد الإلكتروني:

قم بتسجيل دخولك على البوابة اختر الخدمات الإلكترونية اختر حسابي اختر تحرير بيانات المستخدم انقر على ضبط لتعديل البريد الإلكتروني بعد الانتهاء من التعديل انقر على زر التعديل ليتم حفظ بريدك الإلكتروني الجديد

أرغب في التسجيل في البوابة، ولكن صفحة التسجيل غير متاحة، ماذا أفعل؟

حاول في وقت لاحق، فقد يكون النظام مشغولًا ويكون متاحًا فيما بعد.

لم أستطع إكمال عملية التسجيل حيث تظهر رسالة “أعد المحاولة لاحقًا” ماذا أفعل؟

حاول في وقت لاحق، فقد يكون النظام مشغولًا ويكون متاحًا فيما بعد.