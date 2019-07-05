سويسرا تستأنف تصدير قطع الدفاع الجوي الحيوية للمملكة

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن أجزاء أنظمة الدفاع الجوي السعودية التي تم صيانتها وإصلاحها، يمكن إعادة تصديرها الآن إلى المملكة، وذلك بعد حظر مؤقت دام 9 أشهر تقريبًا.

وأكدت الوزارة إن الخطوة الوقائية اتخذتها سويسرا في انتظار قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه المملكة، مشيرة إلى أن في الوقت الحالي يمكن إعادة تصديرها للمملكة.

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وخلال الأيام القليلة الماضية، أبلغ رئيس وزارة الاقتصاد الحكومة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لدعم القرار السويسري بوقف تصدير قطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي، وذلك تمهيدًا لرفع الحظر.

وخلال أكتوبر 2018، منعت وزارة الاقتصاد السويسرية مؤقتًا إعادة تصدير قطع الغيار والتجميع لأنظمة الدفاع الجوي السعودية التي تم إصلاحها في سويسرا بواسطة قطع جديدة.

وقالت الوزارة في بيان “عدم وجود أساس قانوني لقرار عدم إعادة التصدير جعل الأمر بحكم الواقع إجراءً لمصادرة الممتلكات المملوكة للسعودية”.