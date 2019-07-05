983 مرشحًا ومرشحة للمقابلات الشخصية في تعليم الشرقية

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بعد غدٍ في إجراء المقابلات الشخصية لـ 983 معلمًا ومعلمة من المرشحين للوظائف التعليمية والموجهين لتعليم المنطقة، وذلك بمقر متوسطة أبو عبيدة بمدينة الدمام للمعلمين، وبقسم الشؤون التعليمية بنات بمبنى الخدمات المساندة قاعة المعرفة للمعلمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة شكلت لجنة مكونة من الإدارات المعنية من شؤون المعلمين والإشراف التربوي والموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام للوقوف على تهيئة كافة الخدمات للمعلمين والمعلمات المرشحين الذي سجلوا موعدًا للمقابلات الشخصية عبر نظام المقابلات والحضور في الوقت المحدد تم تسجيله من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء من يوم الأحد، ولمدة أربعة أيام، مبينًا أن على المرشحين إحضار الهوية الوطنية مع صورتين منها وصورتين شخصيتين ووثقية التخرج الأساس مع صورتين منها والسجل الأكاديمي الأساس مع صورتين منه وشهادة الدبلوم التربوي مع صورتين منه لمن لديه دبلوم بعد البكالوريوس وترجمة السجل الأكاديمي إذا كان خريجًا من جامعة خارجية وصورة من كشف الحساب الآيبان مصدق من البنك.

وأضاف الباحص أن آلية الكشف الطبي سيكون عبر برنامج أوتار الإلكتروني بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فبعد إكمال المعلم والمعلمة المقابلات الشخصية والتأكد من كامل المسوغات يتم توجيههم إلى أحد مستشفيات المنطقة إلكترونيًا لإجراء الكشف الطبي ومن ثم يتولى المستشفى إرسال النتيجة إلكترونيًا لإدارة التعليم مباشرة.

وحول نسبة تعديل المهنة للمعلمين والمعلمات أوضح الباحص أن الإدارة العامة للتعليم سهلت المهمة بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية وذلك بهدف عدم اشغالهم عن مهامهم العملية حيث لن يتطلب منهم مراجعة إدارة التعليم أو الأحوال المدنية بل سيتم الرفع بالطلب بعد المباشرة وإنهاء إجراءات التعديل.