تعليم مكة يستعد لاستقبال 19 طالبا وطالبة من سفراء حماة الوطن

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 - حجب العصيمي

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لاستقبال 19 طالبا وطالبة من سفراء حماة الوطن وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم مع أحداث عاصفة الحزم 1436 هـ والتي هدفت إلى تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن وأصبحت مشروع بالمرحلة الثانية بمسمى “سفراء الأمل”، وأُطلق عليها في المرحلة الثالثة “سفراء العزم”، والمرحلة الرابعة “سفراء الظفر “والمرحلة الحالية “حماة الوطن”، روادها هم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الوطن وبناتهم، حيث يقوم السفراء ومرافقيهم بزيارات للأندية الموسمية وأندية الحي يبثون خلالها مشاعرهم وينقلون تجاربهم، ويتبادلون الآراء والأفكار مع أقرانهم في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة.

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وقال المدير المكلف الدكتور فهد الزهراني بخصوص الاستعداد للبرنامج: “لقد أنهى تعليم مكة كافة الاستعداد وحاهزيته لهذا الاحتفاء بأبنائنا وبناتنا سفراء حماة الوطن من خلال عقد عدة اجتماعات مرحلية للاستعداد بدأت باستعراض تشكيلات اللجان وأبرز المهام ومدى الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث الذي تشرفت مكة المكرمة في احتضان مراحله المتعددة والآن تستقبل مرحلة ” حماة الوطن” بمنتصف شهر ذي القعدة الحالي لمدة أسبوع من محافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم وراحتهم وإعداد البرامج التي تثري وتضيف لهم، إضافة إلى الزيارات الخضارية والتعليمية وزيارة الأندية الموسمية”.

وأضاف: “تكون أعضاء اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء حماة الوطن (التوجيه والإرشاد – النشاط الطلابي – العلاقات والإعلام التربوي).

وقد أنهت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين والبنات بتعليم مكة كافة الاستعدادات لاستقبال حماة الوطن وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية زمنية للمشروع وجدول زمني للزيارات الخاصة بسفراء وسفيرات حماة الوطن والتي تشمل زيارة لأمير منطقة مكة المكرمة ولمدير التعليم بالمنطقة، جامعة أم القرى وعددا من المدارس المتميزة وأندية الحي والأندية الموسمية.