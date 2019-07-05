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حرس الحدود يُحبط تهريب طن وربع من الحشيش المُخدِّر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أحبط رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية بجازان، ونجران، وعسير، محاولات تهريب أكثر من طن وربع الطن من مادة الحشيش المخدر.

ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، صوراً تُظهر عدداً من المُهربين في قبضة رجال الأمن وبحوزتهم المواد المُخدِّرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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