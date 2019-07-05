شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُحبط تهريب طن وربع من الحشيش المُخدِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أحبط رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية بجازان، ونجران، وعسير، محاولات تهريب أكثر من طن وربع الطن من مادة الحشيش المخدر.

ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، صوراً تُظهر عدداً من المُهربين في قبضة رجال الأمن وبحوزتهم المواد المُخدِّرة.