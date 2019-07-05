شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة البريطاني في جدة غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة) يصل وزير الخزانة البريطاني، المستشار فيليب هاموند، إلى جدة غداً (السبت) لحضور الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية يصل وزير الخزانة البريطاني، المستشار فيليب هاموند، إلى جدة غداً (السبت) لحضور الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. حسب بيان الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة البريطانية وأشار البيان إلى أن المستشار سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين وقادة الأعمال السعوديين، بمن فيهم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. وتأتي تلك الزيارة في إطار دعم الحكومة البريطاني المستمر لعملية الإصلاح الاقتصادي والمجتمعي في السعودية (الرؤية 2030). وسيضم الوفد المرافق وزير الاستثمار غراهام ستيوارت، والرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ديفيد شويمر، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء لرؤية 2030 ديفيد شويمر.



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