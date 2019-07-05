مقتل وإصابة 40 مدنيا في هجوم لطالبان بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فارياب

قصف مسلحو حركة طالبان سوقا محليا بإقليم فارياب شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 40 مدنيا على الأقل، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن عناصر طالبان قصفت سوق «خواجه سبز بوش» وأطلقت عددا من قذائف الهاون والصواريخ على السوق.

وتابع البيان أن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين بينهم أطفال.