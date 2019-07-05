القبض على كوري جنوبي للاشتباه بعلاقته مع داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سول أعلن مسؤولون بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس عن إجراء تحقيق مع رجل كوري جنوبي بتهمة سرقة جهاز متفجرات، أثناء خدمته في الجيش، وإقامته علاقات مع عناصر يشتبه بأنهم من داعش، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس. ووفقا للمسؤولين، يشتبه في أن الرجل (23 عاما) الذي تم تعريفه فقط بلقب بارك، سرق جهاز متفجرات في أكتوبر 2017 عندما كان يتلقى التدريب في وحدة هندسة تابعة للجيش كأخصائي متفجرات. وقال المسؤولون «إن المحققين عثروا أيضا على مقطع فيديو على هاتفه المحمول حول كيفية صنع ذخيرة محلية الصنع، واستولوا على خنجر في منزله يشبه السكاكين ذات الشفرة العريضة التي يستخدمها الإرهابيون».



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