اتفاق سوداني على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب، وذلك في ثاني يوم من المفاوضات.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» العربية أمس عن المبعوث الأفريقي في السودان محمد الحسن ولد لبات قوله «إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة»، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.

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وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير «إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى».

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) «إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والإثيوبي، كما شكر السعودية والإمارات لدورهما الكبير في تقريب وجهات النظر».

ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وذكر أن الاتفاق سيشكل مدخلا لحل كل تلك المشاكل والعقبات.