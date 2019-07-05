مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.
وقالت الوزارة في بيان «لاعتراض الهدف أقلعت مقاتلة سوخوي 27 تعمل ضمن نظام الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، وقد اقترب طاقم المقاتلة إلى مسافة آمنة من الهدف الجوي، وتبين أنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز «بي8- إيه بوسيدون»، وقد غيرت مسارها فورا مبتعدة عن الحدود الروسية». ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.
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