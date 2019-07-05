زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأكد المعهد الأمريكي الجيولوجي أن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي في مقاطعة سان برناردينو على بعد نحو 240 كلم شمال شرق لوس أنجلوس وعلى عمق 8,7 كلم.
ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات.
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