زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لوس أنجلوس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأكد المعهد الأمريكي الجيولوجي أن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي في مقاطعة سان برناردينو على بعد نحو 240 كلم شمال شرق لوس أنجلوس وعلى عمق 8,7 كلم.

ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات.