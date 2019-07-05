خمس متقاعدي ألمانيا غير قادرين ماديا على السفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت إحصائية أن ملايين المواطنين في ألمانيا لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر لقضاء عطلات، كما أن خمس المتقاعدين غير قادرين ماديا أيضا على السفر.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن واحدا -من بين كل سبعة ألمان- لم يستطع العام الماضي قضاء أسبوع واحد على الأقل خارج منزله. وفي المقابل، أشارت الإحصائية إلى تراجع مستمر في نسبة الألمان غير القادرين ماديا على السفر لقضاء عطلات.
وبحسب الإحصائية، فإن الوضع أسوأ في كثير من الدول الأوروبية.
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