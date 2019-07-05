وفاة ملياردير أمريكي في تحطم مروحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي الملياردير الأمريكي كريستوفر كلاين، وهو من أباطرة صناعة الفحم، مصرعه في حادث تحطم مروحية، عن عمر يناهز 61 عاما.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن محامي كلاين براين جلاسر، قوله «إن موكله توفي في حادث تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهامز، مضيفا أن الحادث أودى بحياة ستة أشخاص».

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وأسس كلاين شركة «فورسايت إنيرجي إل.بي»، لتعدين الفحم ومقرها في مدينة سانت لويس الأمريكية، ويشتهر بدوره في إحياء صناعة التعدين في ولاية إلينوي، وتحقيق ثروة طائلة من هذه الصناعة.

وتقدر قيمة شركة فورسايت حاليا بأكثر من2,6 مليار دولار.

وقال حاكم ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية جيم جاستيس «إن كريس كلاين أقام إمبراطورية، وكان موجودا للعطاء في كل مناسبة».