روسيا تطلق 32 قمرا اصطناعيا إلى مدار قريب من الأرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

أطلقت روسيا 32 قمرا اصطناعيا إلى مدار قريب من الأرض أمس، في أول عملية إطلاق العام الحالي من محطة «فوستوشني كوسمودروم» التي شيدت أخيرا.

Advertisements

واشتملت الأقمار الاصطناعية على القمر «ميتر-ام 2-2» للأرصاد الجوية، وآخر لمتابعة النظام البيئي، وكذلك أقمار اصطناعية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا.

ويهدف القمر الاصطناعي «ميتر-ام» البالغة زنته 6ر2 طن إلى دراسة طبقة الأوزون وانصهار الجليد ودرجات حرارة المحيط من مداره الذي يقع على ارتفاع نحو 850 كلم فوق سطح الأرض، خلال فترة عمله المقرر أن تستمر عشر سنوات.

وافتتحت محطة فوستوشني كوسمودروم الواقعة في أقصى شرق روسيا، 8 آلاف كلم شرق موسكو، قبل ثلاث سنوات لتقليل اعتماد روسيا على منشأة الإطلاق بايكونور في كازاخستان المجاورة.