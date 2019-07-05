السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بنجران أمس الأول دورتها التدريبية في «الأمن السيبراني»، وذلك بمقر الغرفة. وأوضحت الغرفة أن الدورة التدريبية التي استمرت 5 أيام، تناولت عددا من المحاور، منها النشأة القانونية للأمن السيبراني، والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب المخاطر الرئيسة لاستخدام الانترنت، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني الشامل، وتدريب عملي تطبيقي على الأمن السيبراني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام دورة الأمن السيبراني في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.